蛋糕發爐嚇歪阿嬤 網友笑讚：今年運勢超旺！
2017-02-11 15:52
有網友在臉書上傳阿嬤的生日蛋糕「發爐」照。看到發爐的蛋糕，阿嬤嚇到嘴歪。（圖擷取自《爆料公社》）
〔即時新聞／綜合報導〕蛋糕發爐了？1名網友在臉書發文指出，日前特地準備蛋糕替阿嬤慶生，不料蠟燭插太多根，點火後一發不可收拾，最後竟出現「蛋糕發爐」的奇特景象。照片轉載至《爆料公社》，網友驚呼「阿嬤的生日派對，真是熱鬧又驚險」。
根據原PO上傳的3張照片，可見原本精緻的水果巧克力蛋糕，上頭竟插上數十支蠟燭，一一點火後，秒變「熊熊烈火」，火勢還延燒到蛋糕本體，阿嬤見了嚇到嘴歪，彷彿訴說著「夭壽哦，火怎麼那麼大」，但阿嬤仍硬著頭皮使勁吹熄蠟燭，不過，當她仍在與燭火海奮戰時，部分蛋糕早已跟殘燭糊在一起，真不知道「是吃蛋糕還是吃蠟燭？」
網友見照不忘祝賀原PO阿嬤生日快樂，「只是火好大壓」，還有人驚呼，「第一次看到蛋糕發爐的」，有網友緩頰，這是好兆頭，代表壽星阿嬤「肯定甲百二」、「今年一定會超旺的！」
也有人笑稱，這是「火焰蛋糕」還是「熔岩蛋糕」，「蛋糕還能吃嗎？」另有網友表示，火這麼大，「這應該要拿滅火器吹蠟燭了！」甚至有網友沒好氣地說，「等阿婆吹熄，蛋糕沒了，人也斷氣了啦」，部分網友則提醒，「最近火災很多，小心火燭啊」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 雲林台灣燈會維安 警力達2萬人次
- 巨乳豐臀DJ「激凸」熱舞 撩衣扯褲嚇歪網友
- 社論》何不接台灣地氣？
- 柏林影展開幕狂諷川普 官網列台灣為國家引中國網民熱議
- 保險套奶粉一起賣 杜蕾斯母企業千億收購美強生
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 經典賽》2年前還是建築工人 軟銀洋投今成委內瑞拉國手
- 股利所得課稅 多數傾向分離分級
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- 不再承認「西藏」 瑞士：流亡藏人國籍應填中國
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 西湖傳毒死貓狗事件 引民憤
- 遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
- 熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播
- 焦點評論》追討不當黨產 永無止境
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
- 自爆當年退選內幕 周錫瑋：馬要我讓朱
- 愛茉懷雙胞胎2個月時就知情 麥特戴蒙差點感動哭！
- NBA》柯瑞耍帥玩背後傳球 卻發生失誤讓教練氣炸（影音）
- 台啤防守失靈 末節才逆轉金酒
- CBA》台將又遭暴力對待！胡瓏貿被剪刀腳夾頭（影音）
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- 報復韓國部署薩德？ 32韓傳教士遭中國驅逐出境
- 善後清潔用事務費 學校質疑
- 黑道人頭入黨引爭議 洪秀柱：人很多是好事
- 女子遭鞭刑5下就昏厥 殘酷畫面曝光
- 自由談》川習床頭吵床尾和？
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 啟示錄 女也
- 多次猥褻過路女子 中國男子竟稱：她們身材像我媽
- 港都球迷報報
- NBA》尼克狀況不斷 甜瓜：尼克壟罩在烏雲之下
- 桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕
- 真言社 痛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蛋糕發爐嚇歪阿嬤 網友笑讚：今年運勢超旺！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分