蛋糕發爐嚇歪阿嬤 網友笑讚：今年運勢超旺！

有網友在臉書上傳阿嬤的生日蛋糕「發爐」照。看到發爐的蛋糕，阿嬤嚇到嘴歪。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-11 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕蛋糕發爐了？1名網友在臉書發文指出，日前特地準備蛋糕替阿嬤慶生，不料蠟燭插太多根，點火後一發不可收拾，最後竟出現「蛋糕發爐」的奇特景象。照片轉載至《爆料公社》，網友驚呼「阿嬤的生日派對，真是熱鬧又驚險」。

根據原PO上傳的3張照片，可見原本精緻的水果巧克力蛋糕，上頭竟插上數十支蠟燭，一一點火後，秒變「熊熊烈火」，火勢還延燒到蛋糕本體，阿嬤見了嚇到嘴歪，彷彿訴說著「夭壽哦，火怎麼那麼大」，但阿嬤仍硬著頭皮使勁吹熄蠟燭，不過，當她仍在與燭火海奮戰時，部分蛋糕早已跟殘燭糊在一起，真不知道「是吃蛋糕還是吃蠟燭？」

網友見照不忘祝賀原PO阿嬤生日快樂，「只是火好大壓」，還有人驚呼，「第一次看到蛋糕發爐的」，有網友緩頰，這是好兆頭，代表壽星阿嬤「肯定甲百二」、「今年一定會超旺的！」

也有人笑稱，這是「火焰蛋糕」還是「熔岩蛋糕」，「蛋糕還能吃嗎？」另有網友表示，火這麼大，「這應該要拿滅火器吹蠟燭了！」甚至有網友沒好氣地說，「等阿婆吹熄，蛋糕沒了，人也斷氣了啦」，部分網友則提醒，「最近火災很多，小心火燭啊」。