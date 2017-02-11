| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運 加油再等等！台塑汽、柴油下週調降0.1元
 首頁 > 生活

蛋糕發爐嚇歪阿嬤 網友笑讚：今年運勢超旺！

有網友在臉書上傳阿嬤的生日蛋糕「發爐」照。看到發爐的蛋糕，阿嬤嚇到嘴歪。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-11  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕蛋糕發爐了？1名網友在臉書發文指出，日前特地準備蛋糕替阿嬤慶生，不料蠟燭插太多根，點火後一發不可收拾，最後竟出現「蛋糕發爐」的奇特景象。照片轉載至《爆料公社》，網友驚呼「阿嬤的生日派對，真是熱鬧又驚險」。

根據原PO上傳的3張照片，可見原本精緻的水果巧克力蛋糕，上頭竟插上數十支蠟燭，一一點火後，秒變「熊熊烈火」，火勢還延燒到蛋糕本體，阿嬤見了嚇到嘴歪，彷彿訴說著「夭壽哦，火怎麼那麼大」，但阿嬤仍硬著頭皮使勁吹熄蠟燭，不過，當她仍在與燭火海奮戰時，部分蛋糕早已跟殘燭糊在一起，真不知道「是吃蛋糕還是吃蠟燭？」

網友見照不忘祝賀原PO阿嬤生日快樂，「只是火好大壓」，還有人驚呼，「第一次看到蛋糕發爐的」，有網友緩頰，這是好兆頭，代表壽星阿嬤「肯定甲百二」、「今年一定會超旺的！」

也有人笑稱，這是「火焰蛋糕」還是「熔岩蛋糕」，「蛋糕還能吃嗎？」另有網友表示，火這麼大，「這應該要拿滅火器吹蠟燭了！」甚至有網友沒好氣地說，「等阿婆吹熄，蛋糕沒了，人也斷氣了啦」，部分網友則提醒，「最近火災很多，小心火燭啊」。

廣告
  • 阿嬤仍硬著頭皮使勁吹熄蠟燭，但部分蛋糕早已跟吹熄熔掉的殘燭糊在一起。（圖擷取自《爆料公社》）

    阿嬤仍硬著頭皮使勁吹熄蠟燭，但部分蛋糕早已跟吹熄熔掉的殘燭糊在一起。（圖擷取自《爆料公社》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆料公社 生日 發爐 蛋糕 阿嬤
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：蛋糕發爐嚇歪阿嬤 網友笑讚：今年運勢超旺！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.