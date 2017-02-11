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市區賞花要及時 馬場町公園孔雀草花海繽紛

馬場町紀念公園內造有孔雀草花海。（圖由水利工程處提供）

2017-02-11  15:09

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山花季昨天起跑，不想上山的民眾若想就近在市區賞花，位於萬華區水源路的馬場町紀念公園花海，是值得推薦的好去處，該公園造有約900平方公尺的孔雀草花海，現已熱情綻放，或可至士林官邸觀賞春節花卉展，現正展出20餘種、400餘株的蝴蝶蘭、水仙、長壽花、金桔、觀賞鳳梨等珍貴花卉。

水利處表示，馬場町紀念公園的花海就在自行車道旁，約900平方公尺的孔雀草密集地盛開，以金黃、橘、紅色等繽紛色彩交織成燦爛花海。水利處提醒，現在已經進入賞花的黃金週，請民眾把握時間來賞花，也呼籲民眾，賞花時請發揮公德心，拍照的時候請留意腳步，千萬不要踩踏到花朵。

水利處說，孔雀草為菊科萬壽菊屬，仔細一看，外貌雖和萬壽菊相似，但孔雀草的花朵及葉片較小，因此孔雀草又別名為「小萬壽菊」，原產於墨西哥，是一年生草本植物，因為對土壤的要求不高，是一種適應力很強的植物，花色有金黃色、橘色、紅色或黃紅雙色等多樣變化。

馬場町紀念公園附近的區域，日治時期是士兵及馬術的練習場，同時也用作機場使用，相對於「松山機場」，當時又稱為「台北南機場」。假日來河濱賞花，很適合全家出遊或情人節情侶們約會，因為公園內就有河濱自行車租借站，也有輕食區可供休憩，喜愛騎自行車的民眾，可一路飽覽新店溪風光。

而士林官邸春節花卉展也已於1月28日登場，將一連展出至2月28日。公園處表示，除春節花卉展外，還可至玫瑰園欣賞色彩繽紛的玫瑰花，還有臨中山北路五段側士林官邸公園及中正路上志成公園的梅花，在早春仍有寒意的氣侯下，也悄悄地孕育出花苞。

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  • 志成公園的梅花已迎著寒風，靜靜地開出美麗的花朵。（圖由公園處提供）

    志成公園的梅花已迎著寒風，靜靜地開出美麗的花朵。（圖由公園處提供）

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相關關鍵字： 士林官邸 櫻花 陽明山花季 馬場町紀念公園
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