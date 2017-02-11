祈龜王！ 逾7萬台斤「米龜王」 今晚擲筊祈得主
2017-02-11 15:13
西螺鎮朝興宫「米龜王」重達7萬168台斤，今晚擲筊決定得主。（記者林國賢攝）
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮媽祖廟的平安米龜，歷經25年，從原來60台斤「成長」到7萬168台斤，今晚將由信徒擲筊決定誰帶回「米龜王」。
西螺吳厝朝興宮媽祖會會長廖承洋表示，朝興宮建廟後就有擲筊祈龜活動，81年元宵節開始，以60台斤米龜供信徒祈求帶回家吃平安，每到元宵節都吸引大批人潮參加擲筊「祈龜王」活動，是當地元宵一大盛事。
信徒感謝媽祖庇佑，還願的米龜年年大幅成長，經過20多年，米龜達7萬168台斤，因為米龜王已大到廟前廣場都容納不下，前年起，請還願者不要再增加重量，米龜王7萬168台斤為限。
今晚將舉行「祈米龜王」擲筊儀式，廖承洋表示，擲米龜活動除供信徒吃平安外，祈得米龜王得主，總會把多數平安米提供給西螺8所國小、鐘聲愛心社、救助貧困等等，也是另一種社會關懷表現。
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