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祈龜王！ 逾7萬台斤「米龜王」 今晚擲筊祈得主

西螺鎮朝興宫「米龜王」重達7萬168台斤，今晚擲筊決定得主。（記者林國賢攝）

2017-02-11  15:13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮媽祖廟的平安米龜，歷經25年，從原來60台斤「成長」到7萬168台斤，今晚將由信徒擲筊決定誰帶回「米龜王」。

西螺吳厝朝興宮媽祖會會長廖承洋表示，朝興宮建廟後就有擲筊祈龜活動，81年元宵節開始，以60台斤米龜供信徒祈求帶回家吃平安，每到元宵節都吸引大批人潮參加擲筊「祈龜王」活動，是當地元宵一大盛事。

信徒感謝媽祖庇佑，還願的米龜年年大幅成長，經過20多年，米龜達7萬168台斤，因為米龜王已大到廟前廣場都容納不下，前年起，請還願者不要再增加重量，米龜王7萬168台斤為限。

今晚將舉行「祈米龜王」擲筊儀式，廖承洋表示，擲米龜活動除供信徒吃平安外，祈得米龜王得主，總會把多數平安米提供給西螺8所國小、鐘聲愛心社、救助貧困等等，也是另一種社會關懷表現。

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  • 朝興宮也有大大小小各種麵龜，供信徒祈求吃平安。（記者林國賢攝）

    朝興宮也有大大小小各種麵龜，供信徒祈求吃平安。（記者林國賢攝）

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相關關鍵字： 大米龜 平安米龜 擲筊 米龜 西螺
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