FF開拓動漫祭開幕 2萬人擠爆台大體育館
「Fancy Frontier開拓動漫祭」11日在台大體育館開幕，場內場外擠滿了動漫迷，更有角色扮演超吸睛。（記者叢昌瑾攝）
首次上稿 15:22
更新時間 16:39
〔記者蕭玗欣／台北報導〕「Fancy Frontier開拓動漫祭」今上午在台大體育館登場，今年攤位數破兩千攤，創下活動舉辦15年的歷史新高，開幕前就有大批動漫迷等待入場，預估排隊人龍長達1.5公里，截至中午共有2萬人入場，比去年成長2成。開幕現場還有Coser不畏低溫，換上精心製作的服裝和扮相，成為現場鎂光燈焦點。特別的是，今年有手遊廠商邀請Coser扮演遊戲角色，上台和粉絲大玩告白互動，提前度過完美的情人節。
Fancy Frontier開拓動漫祭前兩年都在花博爭豔館舉辦，今年因為檔期與世大運因素，重回台灣同人活動聖地台大體育館。開拓動漫祭主要提供素人獨立出版社團發表的平台，包含融合台灣時事的各種本土原創漫畫創作，以及惡搞衍生各種漫畫、插畫、動畫、電影等相關作品，以及場外的Cosplay活動。
此外，今年像是手遊廠商「STARLY GIRLS」邀請日本製作人與聲優親臨現場、手遊「美男戰國～穿越時空之戀」也和Coser合作，希望能藉此吸引Coser原有的死忠粉絲也到場支持。
扮演「織田信長」的Stay表示，過去都是自己透過動漫作品裝扮自己喜歡的人物，這次卻是由遊戲廠商直接指定角色，感覺相當特別，為了了解角色也玩了這款手遊，發現織田信長在故事中有著「一段悲傷的過往」，和自己一直喜歡的人物特質非常接近。
「美男戰國～穿越時空之戀」描述戰國武將和穿越時空的現代少女的戀愛故事，廠商今年在攤位上賣出台灣限定商品，包含西裝武將立牌和徽章，預估2天活動就可賣出百組商品。為了因應即將來臨的情人節，廠商也讓現場來賓和遊戲角色進行親密互動，包括背後環抱告白、抬下巴霸氣告白的橋段，讓粉絲直呼好滿意！
「Fancy Frontier開拓動漫祭」11日在台大體育館開幕，角色扮演超吸睛。（記者叢昌瑾攝）
「Fancy Frontier開拓動漫祭」11日在台大體育館開幕，角色扮演超吸睛。（記者叢昌瑾攝）
「Fancy Frontier開拓動漫祭」11日在台大體育館開幕，場內場外擠滿了動漫迷及角色扮演愛好者，共襄善盛舉。（記者叢昌瑾攝）
Coser扮演遊戲角色，吸引大批死忠粉絲到場。（記者蕭玗欣攝）
今年攤位數破兩千攤，創下活動舉辦15年的歷史新高，開幕前就有大批動漫迷等待入場，預估排隊人龍長達1.5公里，截至中午共有2萬人入場，比去年成長2成。（記者叢昌瑾攝）
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