開車賞燈的駕駛注意了 你可能找不到車回家...

台灣燈會的停車場相當空曠且入夜將黑漆一片，駕駛人可能找不到車回家。（記者鄭旭凱攝）

2017-02-11 15:34

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕開車到台灣燈會賞燈的民眾注意了！停車若不特別注意，賞燈結束後可能找不到車回家，因為停車場實在太大，而且幾乎沒有照明，也沒有建築物或任何看板可充當標誌指認。

2017台灣燈會為解決交通阻塞問題，提供多達2萬6000個停車位，包括虎尾主燈區2萬1050席，以及北港燈區4800席，這些停車場多數是未開發的空地，不僅空曠且周遭沒有任何特別的標誌物，試燈期間許多在燈區進出的志工或工程人員，入夜要回家時經常找不到愛車的停放地點。

建議開車賞燈的民眾，在停好車時一定要再三確認自己的停放地點，路旁的小樹雖不起眼也要仔細認清楚，否則回程時可能發生找不到車的窘境，屆時每個停車點看起來都一樣，自己開的車種車型也會到處都有，記得帶個手電筒外出，否則手機上若有手電筒功能也會有幫助。