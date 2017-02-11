竹市辦北台首場大型就博會 科技大廠薪水上看68K

2017-02-11 15:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕雞年開春，北台首場就業博覽會「2017勇往職前創薪未來」活動，上午10時在新竹市立建功高中熱鬧登場，總計60家廠商，釋出4897個工作職缺，求職人數眾多，上看3500人次前來求職，新竹市長林智堅樂見求職者把握良機，找到理想的工作。

勞動部政務次長廖慧芳表示，這是勞動部今年於北台灣舉辦首場大型就業博覽會，計有60家廠商提供4897個就業機會，中高階職缺更占了1/4以上，不僅起薪超過30K以上，還有上看68K的高薪主管職。

林智堅表示，市民不管是要「找頭路」或者「當頭家」，市府一定相挺到底，也期許今日求職民眾都能「勇往職前、創薪未來」。

本次就業博覽會由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、科技部新竹科學工業園區管理局共同辦理，廖慧芳、勞動力發展署署長黃秋桂及新竹巿政府勞工處長黃錦源，特至現場為求職民眾加油打氣。

本次就業博覽會，顛覆以往模式，求職民眾現場即可透過手機、互動式觸控螢幕，無線上線至電子書專頁，快速有效尋找各類科技職缺。為招募新血，科園知名大廠如台積電、聯電、億光電等企業都在現場設攤，其中更以億光電子祭出的68K海外高薪主管職缺最吸睛！

值得一提的，還有台灣軌道運輸龍頭台灣高鐵，也在今年首次現身北台灣就博會大舉徵才，不僅要招募165個技術職缺，還喊出36K的高薪；因iphone8即將發表問世等利多影響，蘋果供應鏈相關廠商如緯創、友達、中美矽晶、欣興電子等11家設攤廠商，也因前景看好，又有海外派駐職缺，成為年輕求職者中最搶手的熱門職缺。

市府現場安排復康巴士接送及即時手語翻譯服務，讓身障朋友也能尋找合適的工作，進一步協助弱勢勞工對於「一例一休」法令諮詢，許多民眾爭相尋問釋疑；今日巿府服務台還特別設立原住民就業服務諮詢專區，並準備暖暖的薑母茶，為低溫寒流來襲時求職的朋友驅寒打氣，貼心的舉動讓民眾舉起拇指大表肯定。