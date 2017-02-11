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網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運 加油再等等！台塑汽、柴油下週調降0.1元
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香港地鐵縱火案 警署通令大眾運輸系統等加強安全維護

2017-02-11  15:37

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署鑑於香港地鐵縱火案，避免類似仿傚效應發生，要求相關單位針對機場、港口、捷運、高鐵、鐵公路等大眾運輸系統、指標性建物及國際大型活動，加強安全維護，同時對於人潮聚集的場所，提升見警率等相關勤務。

警政署表示，自從103年5月21日北捷隨機殺人案後，訂定「人潮聚集場所發生重大人為危安事件應變處置計畫」，並督導各警察機關每年結合營業場所、交通事業單位及相關政府機關，辦理防制暴力重大人為危安事件演練，使執勤員警熟悉緊急應變處置作為，減少危安事件造成的傷亡及損失。

今天為元宵節，各地皆有燈會慶祝活動，警政署呼籲，民眾搭乘大眾運輸系統如發現可疑人、事、物，請就近向站務人員通報，或利用110報案專線、警政服務APP等方式即時反映，共同維護公共秩序與民眾安全。

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