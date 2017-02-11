中部青年學子219反空污遊行 邀林佳龍參加

中、彰10所大學和高中社團聯合組成反空污青年大平台，抗議空污嚴重。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-11 15:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕青年奮起，空污退散！中、彰10所大學和高中社團聯合組成反空污青年大平台，今天到台中市府前抗議中部空污太嚴重，號召青年學子響應219反空污大遊行，並送出邀請信請市長林佳龍參加，拿出有效治本的解決空污對策，讓青年學子安心求學就職。

219台中、高雄舉行「反空污找藍天大遊行」，繼環團、家長、醫師走上街頭號召響應，青年學子也加入行列，反空污青年學生質問，雲林六輕、彰化台化、台中的火力發電廠，成為中部人的噩夢，中部已是空污及PM2.5的重災區，台中人口將成為全台第2大都市，但是空氣這麼糟，大家還想來住嗎？

反空青發言人、中教大學生周子傑提出4項訴求，要求強化各級學校空氣污染警示與防護教育，目前空品旗和空氣盒子仍不普及，也未落實防護措施；教育部應下修校園空污警戒門檻和停課原則；政府也應提出管制大型固定污染源有效辦法，而非像現在抓小放大，並積極推動綠能轉型，找出替代能源。

來自馬來西的亞洲大學學生說，當初為了逃離印尼火燒森林的煙霾，來到台灣唸書卻陷入濃濃的PM2.5，台灣這麼漂亮，但是霾害這麼濃卻什麼也看不見；另名從高雄來靜宜大學就讀女大生也說，高雄工業空污嚴重，來台中一樣沒改善；台中一中學生黃郁盛說，學校舉行紫錐花運動反毒，但空污卻時時刻刻讓學生吸毒，反空污刻不容鍰。

發起反黑箱課綱的台中一中蘋果樹公社前發言人廖崇倫也到現場抗議空污，今年重考目標為環工和森林系，身為彰化溪洲人看工業污染毀壞良田，後來參與反台化918遊行，認為民眾力量能成功保護家園，219反空污遊行，大家一起站出來捍衛無毒空氣權，讓青年學子安心求學就職。

環保局空噪科長陳忠義代表接受邀請信指出，市府改善空污的立場與市民一致，設置污染源管制，5年來PM2.5濃度已減少逾3成，工廠鍋爐加嚴排放標準也送環保署核備，也針對2行程機車加強汱換和管制。