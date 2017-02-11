台灣燈會賞燈 這幾件事千萬不能忘

台灣燈會今晚即將啟燈，主燈「鳳凰來儀」光彩眩目。（記者鄭旭凱攝）

2017-02-11 14:45

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會雲林虎尾主燈區今晚正式啟燈，前往賞燈的民眾千萬要記得帶口罩、飲用水，有幼童或年長者同行，記得帶張折疊式板凳，最好穿休閒鞋或運動鞋，進入會場前還要記得先上廁所。

台灣燈會虎尾主燈區佔地廣達40公頃，餐飲區各種食物非常豐富，吃的、喝的、吃飯吃巧吃新鮮統統都有，但人潮洶湧不可能隨時到得了餐飲區，所以要自備飲用水。

口罩不僅防寒，更重要的是防粉塵，這幾天風大，粉塵四散，雲林縣政府已加強在停車場等地區灑水防塵，但還是要帶。

40公頃的主燈區記者在試燈時逛過，三個小時絕對看不完，何況啟燈後人潮大爆滿，年長者有需要時可推輪椅，自認體力和耐力不是很好的人，未必是老人，最好能帶張折疊式板凳，燈區幾乎沒有任何座位可坐。

由於步行時間長、加上廁所全部集中在燈區外圍，穿輕便休閒好走路的鞋是一定要的，而入場時一定要先尿尿，不管你膀胱是不是夠力，先尿再說，因為天冷不出汗，喝一點水就會想尿。