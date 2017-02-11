寒流來襲 養殖業者抽地下水幫虱目魚保暖
2017-02-11 14:31
〔記者陳燦坤／雲林報導〕這波寒流來襲，沿海空曠區入夜出現接近個位數低溫，虱目魚養殖業者不敢大意，紛紛抽地下水幫虱目魚保暖，部分業者則是鑑於去年寒害嚴重，為減少損失，提前在去年底出清。
受到寒流來襲影響，雲林沿海愈晚氣溫愈低，台西地區養殖業者發現深夜曾出現接近十度以下低溫，為避免虱目魚凍僵，不少養殖業者紛紛抽取地下水保暖，雖然未如同去年出現霸王級寒流，但氣象預報這波寒流可能持續到下週，業者不敢掉以輕心。
不過，部分業者則是鑑於去年寒流災損嚴重，提前在去年底出清虱目魚；林姓業者表示，虱目魚是清除魚塭青苔的工作魚，他混養的文蛤再一個月就採收，虱目魚功能性降低，若寒害大量凍僵，到時候又得花力氣打撈，還不如趁早出售。
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