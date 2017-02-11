雲林今年爆12場禽流感 林聰賢籲禽農加強防疫
2017-02-11 14:54
〔記者林國賢／雲林報導〕國內今年迄今段短短6週已爆13場禽流感，其中有12場都發生在雲林。農委會主委林聰賢今天上午視察雲林禽流感防疫工作，呼籲禽農加強進出場運輸機具管理、降低禽畜與候鳥接觸等生物防治防疫措施。
林聰賢在動植物防疫局局長黃德昌、雲林縣府農業處長張世忠等人陪同下視察雲嶺牧場，了解牧場防疫作為。
林聰賢表示，國際禽流感疫情險峻，歐洲、日、韓等國家持續出現疫情，國內本月5日在花蓮玉里也檢出與日韓類似的H5N6亞型病毒，這是能夠禽傳人的病毒，必須加強防疫措施，確保安全。
林聰賢指出，防疫必須全民合作，這波禽流感受感染的大多是土雞，國內雞隻雖多採非開放式雞舍飼養，但因產銷模式，從出雞到清空間隔時間長，禽車、司機、箱籠進出禽場頻率增加，病毒入侵風險高，必須嚴格管制消毒，降低病毒入侵與散播機會。
張世忠簡報時指出，雲林縣有色雞肉與鴨隻飼養量都居全國首位，雖目前爆出12場感染，但是屬「散發」疫情，已加強禽場稽查及各項防疫措施宣導，避免疫情擴散。
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