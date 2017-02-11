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別怕汙染環境！ 快上Google放天燈許願

Google在元宵節推出電子天燈，不會造成汙染又可許願。（圖擷自Google）

2017-02-11  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天適逢元宵節，民眾放天燈是台灣長久以來的習俗，但近來環保意識抬頭，天燈已經被視為汙染與影響自然環境的因素之一。不過別煩惱，因為Google推出了電子天燈，讓民眾可以毫無顧忌地許願！

在電子天燈的專屬網頁上，網友看完過動畫後，只要按下「願望升空」，即可在電子天燈的4個紙面上分別寫下願望，可以選擇1面只寫1個字；字寫小一點也能塞很多願望，還可以替換自己想要的天燈顏色。

填完願望後，按下預覽即可觀察自己創作的天燈，接著按下「提交」並填上自己的暱稱後，就能看到滿載希望的天燈升空。除此之外，民眾也能選擇「探索願望」，一窺別人許願的內容。

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  • 民眾可在電子天燈的四面下寫下許願文字。（圖擷自Google）

    民眾可在電子天燈的四面下寫下許願文字。（圖擷自Google）

  • 按下預覽與提交後，專屬天燈即可升空。（圖擷自Google）

    按下預覽與提交後，專屬天燈即可升空。（圖擷自Google）

  • 民眾也可探索其他網友的天燈和願望。（圖擷自Google）

    民眾也可探索其他網友的天燈和願望。（圖擷自Google）

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