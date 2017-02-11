設專屬停車位、專人服務 身障者台灣燈會貴賓級待遇

台灣燈會今天盛大點燈迎賓。（資料照，記者廖淑玲攝）

2017-02-11 14:20

［記者廖淑玲／雲林報導］針對日前有身障人士反映台北燈會隊身障者不友善，如停車場距離燈區太遠，讓他「搖輪椅搖到手起水泡」，台灣燈會表示，已為身心障礙行動不便者貼心設置專用停車區及服務，提供貴賓級接待。

雲林復健青年協進會總幹事林金順日前在臉書po文表示，停車後乘坐輪椅要到台灣燈會燈區賞燈，卻發現環境非常不友善，不僅人行道斜坡被車輛擋住，因停車場距離燈區太遠，讓他搖輪椅搖到手起水泡，這會是很多身障者賞燈時會碰到的問題。

主辦單位為提供身心障礙行動不便者友善賞燈環境，在虎尾主燈區P4停車場規劃專用停車區，供身心不便者停放，車位數約1000席，身心障礙者只要持相關證明，即可進入管制區，相關路線為清雲路-建成路-P4專用停車場，停車後5分鐘即可到燈區。

縣府社會處表示，台灣燈會規劃7處停車場，為服務身心障礙行動不便者，在每個停車場都規劃有專屬車位，另為體諒身心障礙者及行動不便者，在燈區南轉備有復康巴士，隨時協助接送身心障礙及行動不便者，服務專線為05-5523612有專人隨時接線標示牌上也有服務電話；另在接近停車場的服務台3、5、6、7、14、15提供輪椅、嬰幼兒推車借用服務，及電動輪椅充電服務，各停車場交通服務志工及工作人員都會隨時主動協助，把每個身障朋友都視如貴賓。