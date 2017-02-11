麥當勞訂餐羅生門 61份套餐化作愛心

2017-02-11 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中豐原有2名補習班老師，因為要帶學生看電影一口氣向麥當勞訂了61份套餐，結果取餐時老師卻遲遲沒出現，經過電話聯繫對方卻說已經取消訂購了，讓店員相當傻眼。幸好這總計約5795元的餐點，最後都讓育幼院孩童享用，沒有浪費食物更達到了慈善的意義。

據《壹新聞》報導，補習班老師跟麥當勞原先說好在2月9日下午1時取餐，但當天到了1時30分都沒人來拿，麥當勞公關證實確有此事。由於這間麥當勞之前都有和附近的育幼院做親善活動，所以趁餐點還沒冷掉之前已將食物送至院內，讓孩童們開心用餐。

補習班聽到消息傳出後也發出聲明，表示在前1天已經取消訂單，懷疑是麥當勞交接上出了問題，但如果真的是自己的錯，那麼補習班願意賠償全數金額。