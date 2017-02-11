東勢新丁粄節登場 丁粄綠轉紅回歸傳統

全國客家12節慶之一的東勢新丁粄節今天登場，丁粄顏色再從綠轉紅，回歸傳統。（記者李忠憲攝）

2017-02-11 14:42

〔記者李忠憲／台中報導〕全國客家12節慶之一的東勢新丁粄節，今天上午熱鬧登場，除了傳統舞獅，還有民眾自發性的巧扮各種創意造型踩街秀，讓市街熱鬧非凡，台中女中樂儀隊也受邀參與遊街。台中市長林佳龍與行政院客家委員會主委李永得、立委江啟臣、市議員蘇慶雲、中市客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴等人，均到場參加開幕式。

台中市政府數日前舉辦新丁粄節記者會時，現場的丁粄竟從原本的紅色轉成綠色，中市客委會主委劉宏基雖宣稱是「創意」，不要有太多政治聯想，但仍引來民眾及民代非議。蘇姓民眾說，綠丁粄就是「涅粄」，是祭拜祖先用，對於中市客委會的「創意」，忍不住酸說，是不是要在主委大喜之日，送他一箱涅粄，讓他感受一下創意？

今天開幕時，現場丁粄用客家拼布遮蓋，不少民眾到場觀望，既擔心又怕受傷害，想知道現場的丁粄是什麼顏色？結果市長林佳龍等人一打開是紅色，讓大家都鬆了一口氣。

蘇慶雲致詞時便開砲說，中市客委會不要亂搞創意，用艾草做的綠丁粄是清明節祭拜祖先用，跟用在喜事的紅丁粄截然不同，根本是顛倒是非。可以搞創意，但這是百年傳統文化，怎麼可以把祭拜祖先的拿來慶典，這是不行的。另外，新丁粄節有「丟砲城」活動，但客委會文宣竟寫成「丟砲響」，不一樣的活動不能混為一談。

中市客委會表示，新丁粄節為期2天，現場將有傳統新丁粄鬪粄比賽、120斤超級傳統新丁粄展示、創意美學新丁粄展示、擲筊祈福活動。另外也將有求子儀式、求文昌儀式等表演、客家優秀團體表演等系列活動；此外也配合元宵節，舉辦鬧元宵兒童自製創意燈籠比賽、讓在地青年藝文展演及猜客家燈謎的「歡喜元宵逗熱鬧」等活動，希望以豐富多元的內容發揚東勢客家文化。

東勢新丁粄節今天舉行踩街遊行，女舞者不畏寒流，穿比基尼街頭熱舞。（記者李忠憲攝）

新丁粄節踩街登場，表演團體沿街演奏。（記者李忠憲攝）

裝扮成各種花朵的舞者在街上表演。（記者李忠憲攝）

也有民眾以傳統裝扮，詮釋早年傳統。（記者李忠憲攝）

客家庄的傳統節慶，老幹新枝缺一不可，學生太鼓陣當然不能缺席，一起參加踩街。（記者李忠憲攝）

傳統活動也可以加入新元素，皮卡丘現身踩街活動中。（記者李忠憲攝）

另一支讓人眼睛為之一亮的女子表演隊伍，就是整齊畫一、訓練精準的台中女中儀隊的演出。（記者李忠憲攝）

參與踩街的民眾各費心思、精心巧扮，參加新丁粄節踩街。（記者李忠憲攝）

市長林佳龍與中市客委會主委劉宏基也來到會場。（記者李忠憲攝）