新化大坑尾元宵「擔飯擔」 105戶備古早味料理招待

台南市定民俗活動新化大坑尾元宵「擔飯擔」，當地105戶居民一早便開始料理，中午55擔、黃昏50擔，熱情款待當地或來自各地的民眾。（記者劉婉君攝）

2017-02-11 13:50

［記者劉婉君／台南報導］台南新化大坑尾元宵「擔飯擔」風俗已有近百年歷史，當地105戶居民接近中午時分，分別以竹籃、扁擔，將一道道鹹飯、炒米粉、魚丸湯等古早味料理，擔到大坑聖母宮前與民眾一同分享，市長賴清德也到場頒發市定民俗活動證書。

新化大坑尾居民為了響應「擔飯擔」活動，家家戶戶今天一早就忙著備料烹煮，上午11時30分左右，再放入竹籃裡，擔到聖母宮廣場，上千位在地及各地民眾湧入，參與這項充滿人情味的民俗活動。

南市文化局去年9月通過新化大坑尾「擔飯擔」登錄為市定民俗活動，賴清德今天上午前往頒發證書，由聖母宮主委黃永源代表接受。

賴清德表示，登錄為市定民俗活動，代表這項傳統已經超越一個里，達到直轄市的層級，同時也是肯定祖先傳下來的敬天、團結、奉獻等精神。

黃永源說，聖母宮元宵節庄頭遶境祈福活動的由來，是因山區幅員廣大，家家戶戶準備點心讓陣頭與信眾吃，成為「擔飯擔」的傳統，近年來舉辦也吸引許多觀光客參加。大坑山區共有105戶，中午及黃昏各有一場「擔飯擔」，中午55擔、黃昏50擔，歡迎各地民眾一起來品嘗。

「擔飯擔」的菜色中，炒米粉是一定會有的道地台灣味，雖是「呷粗飽」，料理過程可是加了很多居民的心意。（記者劉婉君攝）

台南市定民俗活動新化大坑尾元宵「擔飯擔」選在當地信仰中心大坑聖母宮前廣場，來自各地的民眾把現場擠得水洩不通。（記者劉婉君攝）