司馬庫斯櫻花季開跑 粉色昭和櫻已開6成

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落的昭和櫻開得燦爛。（記者黃美珠攝）

2017-02-11 13:38

［記者黃美珠／尖石報導］每年2月中起到4月初的新竹縣尖石鄉玉峰村司馬庫斯櫻花季即日起開跑！目前在部落內的粉色昭和櫻已開了約6成，就在進入部落的牌樓處隨風搖曳迎賓，部落議會秘書拉互依倚岕說，再2週，白色台灣原生種的霧社櫻也將綻放，歡迎遊客前往一遊。

拉互依倚岕說，整個司馬庫斯部落裡面，有近1000棵各品系櫻花，其中約400棵就種在通往巨木森林的步道約2.1公里處，泰雅族語稱為「拉卡（Raga）」的區域內。

他說，拉卡是他們祖先的保留地，地上原有許多巨大的楓香樹，「拉卡」意思就是「楓香森林」。現在這區雖然被通往巨木森林的步道橫亙，但森林內部仍有不少大楓香，就是步道旁也還可以看到。

在這區，他們陸續栽下了部落其他地方也能看到的昭和櫻、緋寒櫻、吉野櫻、八重櫻、霧社櫻等，從3年生到6年生不等。

他們近期開始把步道兩側的新植櫻花樹塑形，計畫再2年時間，就能在這段步道上空形成1個櫻花花廊拱門。未來佔地約3公頃的這塊保留地就將是一片走路才能到達的「櫻花源」，希望讓來客在拜訪巨木森林前，只要是櫻花季就能額外再賞櫻。

不過考慮司庫部落的偏遠，拉互依倚岕提醒大家交通安全最重要！

所以前往該部落，自小客車等、4輪以上的一般車輛，有單向行車限制的時段。每天下午12點40分到2點59分，禁止「上」司馬庫斯部落，下午2點到4點20分，禁止「下」山離開司庫前往泰崗岔路口。其餘時段都可雙向通行進出司庫。

中型巴士則配合前述時段，在每天下午3點到3點20分開放上山進入司庫。下午1點40分到2點，可以載客下山離開司庫，其他時間則禁止中巴進出。