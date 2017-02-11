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酒駕男車衝寺廟廣場撞傷4人 元宵遶境活動毀了

2017-02-11  13:36

〔記者湯世名／彰化報導〕元宵節濺血！洪姓男子今天凌晨開車行經彰化市彰南路時，車輛突然失控，衝撞路旁廟會搭設元宵節遶境活動的棚架，10多名信眾見狀連忙躲避，但仍造成4名信眾被撞傷，送醫急救後，所幸沒有生命危險，但腳部都受傷骨折，輕傷的洪男也被送醫治療，經警方酒測高達1.11毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化警分局調查，36歲的洪姓男子今天凌晨零時30分左右，開車行經彰南路往芬園鄉方向時，整輛車突然撞及路旁的轎車，再往前衝撞玉英宮搭設在路旁的棚架，現場參加活動的10多名信眾見狀連忙跳開，但仍有郭姓、張姓男子及一對朱姓兄弟逃避不及被撞倒，張男甚至被撞彈到肇事車輛引擎蓋上，現場慘叫哀嚎聲不斷，肇事車輛車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，眾人趕緊向消防單位報案，將4名被撞傷的信眾送往彰化基督教醫院急救。

彰基急診部表示，郭姓男子左側小腿骨折、張姓男子右小腿骨折、朱姓兄弟則分別是右大腿骨折及右下肢腳踝有骨折，腳底擦傷，4人都無生命危險。肇事的洪姓男子也僅有輕傷。

被撞傷的民眾說，他們只是去參加活動、拜訪友人，沒想到會被突如其來的轎車給撞傷，實在很倒楣。

其他信眾則氣憤指出，本來一場熱熱鬧鬧的元宵節遶境活動，這下被酒駕男子給搞砸了，還造成4名信眾被撞倒，傷勢嚴重，要求警方一定要嚴懲。

彰化警分局據報派員趕往現場，將頭部撕裂傷的洪男送醫治療，並對他進行酒測，結果酒測值高達1.11毫克，已先將他依違反公共危險罪嫌函送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 洪男酒駕衝入廟方搭設的棚架，造成4名信眾腳部骨折送醫急救。（記者湯世名翻攝）

    洪男酒駕衝入廟方搭設的棚架，造成4名信眾腳部骨折送醫急救。（記者湯世名翻攝）

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