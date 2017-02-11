愛金卡嗶進北捷與公車 相關優惠攏底加

愛金卡（icash2.0）10日起正式嗶進台北捷運和雙北公車。（資料照，記者郭逸攝）

2017-02-11 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕 終於開通啦！愛金卡（icash2.0）宣布昨天（10日）起，開通台北捷運及雙北公車全線交通的支付功能，預期可滿足每天超過350萬人次的通勤族，搭配OPENPOINT點數，即可享有小額支付及點數累積等功能，可望帶動icash 2.0發行量再成長30％，而相關優惠也紛紛出爐。

統一超轉投資的愛金卡公司表示，自2月10日起，民眾只要持icash2.0搭乘北捷、雙北公車，即可進行小額支付及累積點數等功能，除可享北捷票價8折優惠外，於3月31日前搭乘指定交通工具，且當日至指定餐飲通路以icash 2.0消費，不僅原有的消費金額可累積OPENPOINT點數，並可再加贈500點OPENPOINT，但每卡每餐飲通路1天最多只贈500點。

而為慶祝跨足交通支付新版圖，民眾持icash2.0搭乘指定交通工具，包括台北捷運、雙北公車、高雄捷運、台灣鐵路、葛瑪蘭、汎航及統聯客運，依支付金額享OPENPOINT點數1倍送；持icash聯名卡搭乘指定交通工具每週累計任2次，加贈OPENPOINT點數5,000點（每卡每週僅贈一次），等同於獲贈7-ELEVEN中杯美式咖啡，優惠期限同樣至3月31日。

另外玉山銀行也宣布，持玉山銀行icash聯名卡（玉山聯名/玉山統一時代聯名），除搭乘累計任2次加贈OPENPOINT點數5,000點之外，每次搭乘就多贈OPENPOINT點數300點，優惠期限則至6月30日。