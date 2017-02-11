愛金卡嗶進北捷與公車 相關優惠攏底加
2017-02-11 15:26
愛金卡（icash2.0）10日起正式嗶進台北捷運和雙北公車。（資料照，記者郭逸攝）
〔即時新聞／綜合報導〕 終於開通啦！愛金卡（icash2.0）宣布昨天（10日）起，開通台北捷運及雙北公車全線交通的支付功能，預期可滿足每天超過350萬人次的通勤族，搭配OPENPOINT點數，即可享有小額支付及點數累積等功能，可望帶動icash 2.0發行量再成長30％，而相關優惠也紛紛出爐。
統一超轉投資的愛金卡公司表示，自2月10日起，民眾只要持icash2.0搭乘北捷、雙北公車，即可進行小額支付及累積點數等功能，除可享北捷票價8折優惠外，於3月31日前搭乘指定交通工具，且當日至指定餐飲通路以icash 2.0消費，不僅原有的消費金額可累積OPENPOINT點數，並可再加贈500點OPENPOINT，但每卡每餐飲通路1天最多只贈500點。
而為慶祝跨足交通支付新版圖，民眾持icash2.0搭乘指定交通工具，包括台北捷運、雙北公車、高雄捷運、台灣鐵路、葛瑪蘭、汎航及統聯客運，依支付金額享OPENPOINT點數1倍送；持icash聯名卡搭乘指定交通工具每週累計任2次，加贈OPENPOINT點數5,000點（每卡每週僅贈一次），等同於獲贈7-ELEVEN中杯美式咖啡，優惠期限同樣至3月31日。
另外玉山銀行也宣布，持玉山銀行icash聯名卡（玉山聯名/玉山統一時代聯名），除搭乘累計任2次加贈OPENPOINT點數5,000點之外，每次搭乘就多贈OPENPOINT點數300點，優惠期限則至6月30日。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 雲林台灣燈會維安 警力達2萬人次
- 巨乳豐臀DJ「激凸」熱舞 撩衣扯褲嚇歪網友
- 社論》何不接台灣地氣？
- 柏林影展開幕狂諷川普 官網列台灣為國家引中國網民熱議
- 保險套奶粉一起賣 杜蕾斯母企業千億收購美強生
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 經典賽》2年前還是建築工人 軟銀洋投今成委內瑞拉國手
- 股利所得課稅 多數傾向分離分級
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- 不再承認「西藏」 瑞士：流亡藏人國籍應填中國
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 西湖傳毒死貓狗事件 引民憤
- 遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
- 熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播
- 焦點評論》追討不當黨產 永無止境
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
- 自爆當年退選內幕 周錫瑋：馬要我讓朱
- 愛茉懷雙胞胎2個月時就知情 麥特戴蒙差點感動哭！
- NBA》柯瑞耍帥玩背後傳球 卻發生失誤讓教練氣炸（影音）
- 台啤防守失靈 末節才逆轉金酒
- CBA》台將又遭暴力對待！胡瓏貿被剪刀腳夾頭（影音）
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- 報復韓國部署薩德？ 32韓傳教士遭中國驅逐出境
- 善後清潔用事務費 學校質疑
- 黑道人頭入黨引爭議 洪秀柱：人很多是好事
- 女子遭鞭刑5下就昏厥 殘酷畫面曝光
- 自由談》川習床頭吵床尾和？
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 啟示錄 女也
- 多次猥褻過路女子 中國男子竟稱：她們身材像我媽
- 港都球迷報報
- NBA》尼克狀況不斷 甜瓜：尼克壟罩在烏雲之下
- 桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕
- 真言社 痛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛金卡嗶進北捷與公車 相關優惠攏底加
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分