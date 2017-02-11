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台灣燈會虎尾主燈區亮點 「台灣土雞王」會下蛋喔

台灣燈會虎尾主燈區迎賓門前方，「台灣土雞王」白天是大型雕塑藝術，晚上成了美麗的花燈。（記者廖淑玲攝）

2017-02-11  13:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會結合國際藝術家蔡爾平及雲林在地團隊自然生活工坊，設計雲林主燈「台灣土雞王」，就在虎尾主燈區迎賓門前方，打造一座天圓地方、雞窩還看得到土雞下蛋，是值得一遊的燈區。

今年是金雞年，在地養雞的凱馨企業邀請旅美藝術家蔡爾平操刀，創作一座10米高的土雞王主燈，採用永久性材質，燈會過後還能永續保存與展覽。

台灣土雞王燈區的金雞雕塑，栩栩如生，有藝術、有傳承，用料跟發想都匠心獨具，整座花燈呼應縣府「燈會原鄉」的理念，由蔡爾平設計主燈，底座雞窩由虎科大教授林俊男及其指導畢業學生劉志謙等人，組成的自然生活工坊設計完成。

工坊執行長劉志謙說，作品呼應蔡爾平以「雞生蛋、蛋生雞」生生不息為主軸，燈座設置雞窩，母雞下蛋後球會回到雞窩，再緩緩上升，白天是大型雕塑，晚上成了美麗花燈。

劉志謙指出，團隊裡多為在地年輕藝術家，還有造型藝術師黃任暘等，透過多種專業碰撞，勇於嘗試各種媒材，有別一般景觀裝置，燈會期間請大家一定要來看土雞王燈區。

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  • 「台灣土雞王」燈區由國際藝術家蔡爾平（左）與自然生活工坊執行長劉志謙（右）團隊創作完成。（記者廖淑玲攝）

    「台灣土雞王」燈區由國際藝術家蔡爾平（左）與自然生活工坊執行長劉志謙（右）團隊創作完成。（記者廖淑玲攝）

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