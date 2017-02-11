家扶獎助學金短缺 中市茶商業公會捐茶葉義賣

2017-02-11 13:04

〔記者張菁雅／台中報導〕各級學校即將開學，南台中家扶中心每學期開學前均發放經濟弱勢的高中職、大專學生獎助學金，但至今仍短缺150萬元，台中市茶商業公會得知情況，捐贈價值35萬元的茶葉義賣，希望幫助孩子安心上學。

弱勢兒少在學習環境及資源較一般孩子不足，南台中家扶中心每學期開學前提供經濟弱勢的高中職、大專學生獎助學金，這次預計發放金額約400萬元，目前尚缺150萬元，學校即將開學，該中心相當著急。

台中市茶商業同業公會因此發起「一心二葉茶情濃，一家二扶情義重」捐贈茶葉義賣活動，號召27家茶行會員捐贈總價值逾35萬元的茶葉，有烏龍茶、普洱茶、梨山茶、金萱茶等，大騰茶園更捐贈價值近8萬元的梨山茶。

顏全源表示，茶商大多數是小規模經營，但相信集合大家的力量，可以成就善心美事，雖然大環境不景氣，公益行動卻不能打折，反而要加倍付出，讓社會更加溫暖。春勇茶王負責人張慶松也說，透過義賣將茶葉轉換成金錢，幫助貧困的家庭及兒童，希望他們終將能嚐到甘甜的人生滋味。

南台中家扶中心主任洪健胤表示，「窮不能窮教育」，教育能幫助弱勢孩子翻轉困境，也是讓他們逐步邁向自立的基石，台中市茶商業公會捐贈茶葉，用行動鼓勵大家喝好茶、做好事，也希望民眾踴躍認購，將茶葉轉換成對貧困孩子的祝福。