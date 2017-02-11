寒流強襲，南橫向陽至埡口結霧淞。（記者陳賢義翻攝）

2017-02-11 13:01

〔記者陳賢義／台東報導〕寒流強襲，台東南橫公路向陽至埡口今晨最低溫零下攝氏1度，但因下雨未能如願飄雪，但成排樹株結霧淞、地面凍成冰，林務局人員護樹苗，寒流來襲前就緊急加蓋保溫網；另公路局關山工務段表示，南橫台20線178.5K因上邊坡災害修復工現正進行，即日起至3月15日分時段管制通行，提醒用路人留意，避免耽誤行程。

台東昨晚氣溫下降，平地溫度近攝氏10度，山區則驟降到零度，寒風刺骨加上細雨綿綿，街道鮮見人車，但仍可聽聞各宮廟慶元宵的煙火鞭炮聲。台東林務局向陽遊樂區今晨最低溫雖下降到零下1度，但因下雨未飄雪，向陽至埡口段樹株皆結霧淞，地面結冰，上山等待賞雪遊客略感失望。

冷風吹襲，台東林管處護樹苗防寒害，這2天緊急以稻禾、穀殼、鋸屑等物覆蓋苗床，並以保溫蔭網、防寒布等包覆在外，另提供林木防寒害小秘笈，包括可準備防寒罩，如遮陰網、塑膠布、黑布等，或在苗床上覆以稻禾、穀殼、鋸屑等物保溫、及時疏鬆凍土或是覆蓋草皮與土壤等，將寒害降到最低。

關山工務段則表示，台20線178.5K因上邊坡災害修復工現正進行，即日起至3月15日分時段管制通行，開放時間為上午9時30分至9時45分、上午11時至下午1時、下午3時至3時15分及下午5時到翌日上午8時，但得視天候及落石狀況隨時管制；至於台20線193K松濤隧道東洞口附近工程也配合管制通行時間，採機動管制為原則。

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