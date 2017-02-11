《刀劍神域》主題展登場 「亞絲娜」等身公仔超吸睛

《刀劍神域主題特展》今登場，展場設計台味夜市合影區，讓粉絲和主角們與台灣小吃合影。（記者方賓照攝）

2017-02-11 13:13

〔記者林曉雲／台北報導〕延續國際動漫展的熱度，擁有眾多粉絲的日本動漫《刀劍神域》，今起在花博流行館舉辦《韜光‧獻影主題特展》全球首展，女主角「亞絲娜」首尊等身公仔超吸睛，主辦單位以粉絲心情作為設計概念，搭建主題經典場景打卡點，展場也可見人物場景設定稿、配音腳本、動畫分鏡圖等珍貴資料，以及經典語錄與名場景回顧，吸引男主角桐人的眾多粉絲搶入。

木棉花公司行銷鄭彩蓮表示，日本人氣動漫代表作《刀劍神域》，故事舞台跨越虛擬遊戲與真實世界，在遊戲世界裡，主角才能表現真實的自己及發揮才能，反而在虛擬世界比現實更有活著的感覺，這一點讓許多粉絲感同身受，不少網路遊戲玩家一看動畫就上癮。

提供上百隻公仔的收藏家「余韋宏」在佈展時表示，他很喜歡《刀劍神域》的世界觀、人設、場景與劇情，希望有一天也能體驗這樣自由的遊戲，但絕非死亡遊戲。而coser「觀月麻呂」和「麻衣」則表示，被作品的風格劇情和角色互動深深吸引。

《刀劍神域-韜光‧獻影主題特展》即日起展出至3月5日，展期橫跨了元宵節、情人節及228連續假期，主辦單位特別推薦，台灣精選在「妖精之舞篇」被囚禁的女主角「亞絲娜」絕美現身，另有日本原裝「桐人」、「亞絲娜」等身模型首度空運來台展出，戰鬥姿態擬真呈現。

此外，展場設計台味夜市合影區，鄭彩蓮表示，每個聲優來台灣，最想要去的地方都是夜市，最懷念的美食是台灣小吃，所以在這次特展中，安排《刀劍神域》裡主角和粉絲一起逛夜市，拿起小籠包、臭豆腐，或珍珠奶茶拍照合影。