核廢倒台海？ 原能會：最快下週五完成查證報告
2017-02-11 13:18
〔記者楊綿傑／台北報導〕有關外電指出義大利貿易商於台灣海域傾倒核廢料20萬桶，原能會今再度發出聲明表示，已經組成專案小組調查中，預計最快下週五完成查證報告。且依據輻射偵測資料，台灣海域海水及海產，歷年放射性分析皆正常，請民眾放心。
原能會說，非常重視此事，不僅已組成專案小組開始調查，也要求駐外人員查證該項報導，並透過外交部洽請駐義大利代表處協助蒐集資料，以供研判。
原能會表示，1983年倫敦海洋投棄公約已禁止各國海洋投棄核廢料，我國亦從未有核廢料海拋作業。而依據國際原子能總署的統計，國際間從1946年到1993年截止，共有13個國家進行海拋，地點位於北極洋、大西洋、與太平洋等處，尚未發現有在台灣附近海域海拋的情事。
至於我國海域是否安全，原能會提出歷年針對基隆及西子灣海水之放射性監測，結果均為正常，在海產部分，沿海所產牡蠣、蛤蠣、魚類、蝦及海藻，其放射性檢測分析結果也符合規定，請民眾放心。原能會表示將進一步整理歷年台灣南北部海域生態調查研究之相關資料，進行查證與研判。
原能會表示，專案小組預計最快下週五完成查證報告，並將上網公開，讓民眾了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 黑道入黨爭議 韓國瑜：國民黨應廣開大門
- 《觀察筆記》沉默山脈
- 保險套奶粉一起賣 杜蕾斯母企業千億收購美強生
- 善後清潔用事務費 學校質疑
- 泰豐火災求償 桃市府受理38件684萬元
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- 美墨築牆費 需6747億
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 被強震搖醒！賴清德：請太太載我到災防中心
- 中職》遭林政億轟兩分砲 大嶺祐太：猿打線很恐怖
- 兩戰兩敗 川普鬥法 下一步怎麼走
- 郝提黨主席選舉納全民調 洪秀柱：目前不可能
- 農舍管理 代理縣長吳澤成︰延續中央辦法
- 華郵︰弗林與俄大使 確實談論制裁
- 直擊！黃美珍悄奔日 帥尪顧行李
- 亞洲門戶交流賽Live》高濱卓也關鍵安 羅德3：2暫時超前
- 動物園禦寒 保溫燈、熱炕床上場
- 參選宜縣長？ 吳澤成︰從未想過選舉
- 金賢重今退伍！1500粉絲不離不棄相迎
- NBA》字母哥繳生涯新高無用 湖人單節狂砍47分退公鹿（影音）
- 何念兹收色情簡訊 誘露毛
- 科技業CEO好能忍 交往辣模2年沒做愛
- 國際黑天鵝多 台股要小心
- 自由廣場》如果孩子都叫林若亞
- 桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕
- NBA》噓不噓KD由他們去 魏少：對我來說沒意義
- 熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 自由廣場》從徐外科到財團法人醫院
- 《中英對照讀新聞》Mexico’s lower house becomes ’Chamber of Rats’ on Google Maps 墨西哥下議院在谷歌地圖上變成「老鼠院」
- 南台灣大震！ 消防署統計增至4人傷
- 國民黨借款只還柱沒還詹？洪秀柱：所有借款都是我借
- 自由廣場》分校本校離多遠？
- CBA》台將又遭暴力對待！胡瓏貿被剪刀腳夾頭（影音）
- 協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
- 農事小組長選舉 彰化5鄉鎮競爭激烈
- 越南偷渡犯押解途中脫逃 判5月徒刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：核廢倒台海？ 原能會：最快下週五完成查證報告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分