核廢倒台海？ 原能會：最快下週五完成查證報告

2017-02-11 13:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕有關外電指出義大利貿易商於台灣海域傾倒核廢料20萬桶，原能會今再度發出聲明表示，已經組成專案小組調查中，預計最快下週五完成查證報告。且依據輻射偵測資料，台灣海域海水及海產，歷年放射性分析皆正常，請民眾放心。

原能會說，非常重視此事，不僅已組成專案小組開始調查，也要求駐外人員查證該項報導，並透過外交部洽請駐義大利代表處協助蒐集資料，以供研判。

原能會表示，1983年倫敦海洋投棄公約已禁止各國海洋投棄核廢料，我國亦從未有核廢料海拋作業。而依據國際原子能總署的統計，國際間從1946年到1993年截止，共有13個國家進行海拋，地點位於北極洋、大西洋、與太平洋等處，尚未發現有在台灣附近海域海拋的情事。

至於我國海域是否安全，原能會提出歷年針對基隆及西子灣海水之放射性監測，結果均為正常，在海產部分，沿海所產牡蠣、蛤蠣、魚類、蝦及海藻，其放射性檢測分析結果也符合規定，請民眾放心。原能會表示將進一步整理歷年台灣南北部海域生態調查研究之相關資料，進行查證與研判。

原能會表示，專案小組預計最快下週五完成查證報告，並將上網公開，讓民眾了解。