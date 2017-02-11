客庄12大節慶六堆尖炮城 今明兩天鬧遍屏東
2017-02-11 13:03
屏東客庄熱鬧尖炮城。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（11）日是元宵節，客庄12大節慶「六堆尖炮城」在屏東縣高樹、長治等鄉鎮登場，明日屏東縣立運動公園還有雲霄尖炮城、極限尖炮城等競賽，縣府邀請民眾利用假期到屏東鬧元宵。
每年元宵節登場的尖炮城活動，是六堆客家年度盛事，今年除了延續萬巒鄉五溝水發源地元宵節百年傳統尖炮城外，也在內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等鄉鎮尖炮城，讓這項習俗在客庄遍地開花。
今天第一場尖炮城開幕活動在高樹國小登場，接著長治鄉新潭頭玄天上帝廟舉行，屏東縣長潘孟安主持，和鄉親們一起點燃手中鞭炮，擲向高掛在炮城的炮籠，炮聲隆隆，十分熱鬧。
長治鄉今年還首度舉辦閹雞比賽，最後由77歲鄉民鄧秀枝奪冠，她養了8個月的閹雞，重量超過12斤，全場驚呼，「沒有什麼祕訣啦，就是讓雞健康的在田裡奔跑！」，她獲得5000元獎金，開心得合不攏嘴。
萬巒鄉加匏朗馬卡道族在元宵節舉辦的夜祭，今天下午3點起將於加匏朗仙姑廟登場，村人會捏飯糰象徵仙蛋，供參加者食用，並牽手趒戲祈福，極具在地文化特色。
壓軸的尖炮城比賽，明天在屏東縣立運動公園舉行，有雲霄尖炮城、極限尖炮城等賽事，現場也安排伯公祈福、疊盤花競賽、客家跌三烏等客家習俗活動。
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