客庄12大節慶六堆尖炮城 今明兩天鬧遍屏東

屏東客庄熱鬧尖炮城。（記者羅欣貞攝）

2017-02-11 13:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（11）日是元宵節，客庄12大節慶「六堆尖炮城」在屏東縣高樹、長治等鄉鎮登場，明日屏東縣立運動公園還有雲霄尖炮城、極限尖炮城等競賽，縣府邀請民眾利用假期到屏東鬧元宵。

每年元宵節登場的尖炮城活動，是六堆客家年度盛事，今年除了延續萬巒鄉五溝水發源地元宵節百年傳統尖炮城外，也在內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等鄉鎮尖炮城，讓這項習俗在客庄遍地開花。

今天第一場尖炮城開幕活動在高樹國小登場，接著長治鄉新潭頭玄天上帝廟舉行，屏東縣長潘孟安主持，和鄉親們一起點燃手中鞭炮，擲向高掛在炮城的炮籠，炮聲隆隆，十分熱鬧。

長治鄉今年還首度舉辦閹雞比賽，最後由77歲鄉民鄧秀枝奪冠，她養了8個月的閹雞，重量超過12斤，全場驚呼，「沒有什麼祕訣啦，就是讓雞健康的在田裡奔跑！」，她獲得5000元獎金，開心得合不攏嘴。

萬巒鄉加匏朗馬卡道族在元宵節舉辦的夜祭，今天下午3點起將於加匏朗仙姑廟登場，村人會捏飯糰象徵仙蛋，供參加者食用，並牽手趒戲祈福，極具在地文化特色。

壓軸的尖炮城比賽，明天在屏東縣立運動公園舉行，有雲霄尖炮城、極限尖炮城等賽事，現場也安排伯公祈福、疊盤花競賽、客家跌三烏等客家習俗活動。