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元宵地震驚魂 朝皇宮彩繪花燈祈福

海尾朝皇宮、社大台江分校以舉辦《點亮台江》守護家園彩繪花燈，向天官祈福。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-11  12:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不畏低溫特報，台江老中青搶先迎元宵，阿伯吹薩克斯風，阿公阿嬤教囡仔兄搓湯圓，日本水戶市朋友藤田和久也募名來體驗，一起向大道公、三界公祈願，一年四季平安，直說朝皇宮在地元宵燈會很溫暖，讓大家找回鄉親團圓的味道，很有台江家鄉味。

今天凌晨時台南發生地震，夜半志工們驚醒，所幸有驚無險，紛紛傳簡訊報平安，更覺昨晚元宵團圓，點燈祈福，十分有意義。

弘揚大道公「保境護生」的環保精神，海尾朝皇宮、社大台江分校以《守護台灣暗蟬、守護台江國家公園》為主題，策辦《點亮台江》守護家園彩繪花燈賽，共有4百多位小朋友參加，這次再嚴選上百件美麗花燈，高掛在朝皇宮天井，向一年之始的上元之日，向天官祈福。

雖然是低溫特報，還下著小雨，但是，得獎的燈王燈后小朋友，也在爸媽的陪伴下，一起來朝皇宮，與大廟興學志工、台江河川志工一起搓湯圓、烤棉花糖，大道公薩克斯風、洞簫班的阿伯、叔叔及阿姨們，則是演奏動人的台灣民謠等歌曲，為傳統大廟燈會，注入暖暖的台江年味。

台江文化促進會前理事長王金樹里長表示，這場台江在地大廟燈會，搭配好聽的音樂以及搓圓仔活動，非常特別，恢復古早過節慶的氣氛。

一位郭媽媽特別帶孩子來體驗大廟古早味的元宵燈會，她說，跟小朋友一起搓湯圓、烤棉花糖，還有好聽的音樂，非常有趣的元宵節。

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  • 海尾朝皇宮、社大台江分校以舉辦《點亮台江》，日本水戶市朋友藤田和久也來體驗，感覺很溫暖。（記者洪瑞琴攝）

    海尾朝皇宮、社大台江分校以舉辦《點亮台江》，日本水戶市朋友藤田和久也來體驗，感覺很溫暖。（記者洪瑞琴攝）

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