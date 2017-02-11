頂10度低溫訓練 大華高中學生健行30公里

2017-02-11 12:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區大華高中80名高二學生，昨（10日）頂著不到10度的刺骨寒風，從學校走到新竹縣新埔鎮再返回，用全程30公里的健行來訓練體能，雖然學生們走得很累、甚至腳底磨出水泡，仍發下豪語：「挑戰雪山攻頂，一定要成功」。

高二學生們10日一早就從學校出發，花了8小時，走山路抵新埔鎮再返回楊梅區學校，由於山區氣溫不到10度，學生們只能穿著厚外套、戴起口罩禦寒。

全程30公里的健行，讓學生們走得腳底冒出水泡，甚至肌肉拉傷，但學生們仍堅持走完全程，學生們說，雖然是嚴酷的考驗，但只要能走，就一定要走完全程，希望自己被稱讚「是高山上的大樹，而不要做溫室的小花」。

大華高中董事長方海龍說，學生們利用寒假進行體能訓練，就是為了準備好下學期到雪山攻頂的體能，希望藉由長距離健行、雪山攻頂，讓學生除了會讀書、也培養好體力，更讓自己建立起克服困難的決心和毅力，還能懂得要互相扶持。