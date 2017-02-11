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點亮幸福提燈 老人公寓看變臉表演、猜燈謎

2017-02-11  12:43

〔記者張忠義／高雄報導〕一場「點亮吧！幸福提燈」的「大手牽小手-慶元宵臻幸福」的活動，今天上午在高雄市老人公寓崧鶴樓登場，主辦單位盼藉此增進祖孫間情感，以歡樂的燈籠製作及猜燈謎為媒介，讓孩童學習感恩與惜福的觀念，並讓小朋友感受世代間情感的可貴之處。

由高雄市政府社會局指導、吉祥臻社會福利事業基金會主辦的這場元宵活動，特別邀請四川變臉表演與長輩同樂，另也安排長者與孩童攜手製作『金雞吉祥燈籠』DIY，與大小朋友猜燈謎等活動，讓長輩們可以笑得開懷，也讓孩子們培養付出與尊重的心。

另外在地企業「威立時代創新教育事業集團」，也捐出企業教育產品部分販售所得，希望藉此拋磚引玉，呼籲更多企業主在經營企業的同時，能盡一己之力，讓弱勢的孩子得到基本與更好的學習、讓社會未來更美好。

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  • 台灣南部地區今天凌晨發生大地震，高雄市社會局長姚雨靜今天一早就到老人公寓，向長輩們關懷問好。（記者張忠義攝）

    台灣南部地區今天凌晨發生大地震，高雄市社會局長姚雨靜今天一早就到老人公寓，向長輩們關懷問好。（記者張忠義攝）

  • 元宵節猜燈謎令長輩們躍躍欲試，紛紛舉手表示「這題我會！」（記者張忠義攝）

    元宵節猜燈謎令長輩們躍躍欲試，紛紛舉手表示「這題我會！」（記者張忠義攝）

  • 川劇「變臉」精彩的表演，讓長輩們近距離看得目瞪口呆，不禁拍手叫好。（記者張忠義攝）

    川劇「變臉」精彩的表演，讓長輩們近距離看得目瞪口呆，不禁拍手叫好。（記者張忠義攝）

  • 在地企業熱心捐贈，為弱勢孩童們努力，籲社會大眾多重視與關懷社會上的弱勢族群。（記者張忠義攝）

    在地企業熱心捐贈，為弱勢孩童們努力，籲社會大眾多重視與關懷社會上的弱勢族群。（記者張忠義攝）

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