| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長蘇煥智 表態決定參選台北市長
 首頁 > 生活

高市受地震波及888戶停電 尚有百餘戶搶修中

2017-02-11  12:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天凌晨地震，造成高雄市888戶停電，大多在茄萣、湖內、路竹及橋頭區，目前尚有157戶停電，台電已派員搶修中。

根據台電統計，高雄區營業處停電戶數約878戶，目前已恢復611戶，尚有157戶搶修中，大多是茄萣、湖內、路竹及橋頭區，台電已派員搶修，預期今日可望全面恢復供電。

台電指出，至於鳳山區營業處轄區部分，僅鳳山區五福等里一度跳電，仁武區約10戶因變壓器開關跳脫，造成部分地區停電，目前已全數修復送電。

廣告
  • 地震造成高市888戶停電，台電搶修中。（記者陳文嬋攝）

    地震造成高市888戶停電，台電搶修中。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：高市受地震波及888戶停電 尚有百餘戶搶修中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.