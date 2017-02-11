高市受地震波及888戶停電 尚有百餘戶搶修中

2017-02-11 12:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天凌晨地震，造成高雄市888戶停電，大多在茄萣、湖內、路竹及橋頭區，目前尚有157戶停電，台電已派員搶修中。

根據台電統計，高雄區營業處停電戶數約878戶，目前已恢復611戶，尚有157戶搶修中，大多是茄萣、湖內、路竹及橋頭區，台電已派員搶修，預期今日可望全面恢復供電。

台電指出，至於鳳山區營業處轄區部分，僅鳳山區五福等里一度跳電，仁武區約10戶因變壓器開關跳脫，造成部分地區停電，目前已全數修復送電。