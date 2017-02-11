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苗縣衛生局元宵節抽驗湯圓檢驗 全數合格

2017-02-11  12:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是元宵元宵節，民眾不免品嚐有團圓意義的元宵湯圓，苗栗縣政府衛生局為保障民眾食的健康，近日來派員至各傳統市場、超商、量販店等製售場所進行衛生稽查及抽驗，針對湯圓及配料共計抽驗20件，檢驗防腐劑、甜味劑及色素，檢驗結果全數合格，民眾可安心選購。

衛生局呼籲食品製造業者，於使用食品添加物時，務必遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，否則將依違反食品安全衛生管理法第18條及同法第47條規定處新臺幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰；湯圓製造及販售之場所亦須符合「食品良好衛生規範準則」，確保製售之產品符合衛生安全，使民眾食的安心。

衛生局長張蕊仙提醒，選購湯圓應注意店家環境衛生以確保產品衛生及安全，此外，芝麻、花生等包餡甜湯圓，因內餡含糖份較高，添加糖或配料時請酌量，以免增加熱量攝取，鹹湯圓內餡則含絞肉及油脂，可搭配茼蒿、小白菜等蔬菜，以減少油脂攝取，讓元宵佳節飲食更健康。

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  • 苗栗縣衛生局針對湯圓及配料共計抽驗20件，檢驗防腐劑、甜味劑及色素，檢驗結果全數合格。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣衛生局針對湯圓及配料共計抽驗20件，檢驗防腐劑、甜味劑及色素，檢驗結果全數合格。（記者彭健禮攝）

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