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一天看不完！台灣燈會要點燈囉

台灣燈會要點燈囉，遊客要趕快進園囉！（記者廖淑玲攝）

2017-02-11  12:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區今晚要點燈囉，還未進園的遊客趕快來。

28年來雲林首度主辦台灣燈會，不僅燈區範圍最大，而且主題豐富多元化，除了主燈「有鳳來儀」相當有看頭，其餘6大主題、佔地40公頃、超過3000座花燈，讓遊客一天看不完。

今天下午1點40分踩街開始，表演節目一場接一場，包括南投民族樂團野舞台、台中市青年高中台灣青年舞團、日本岩手縣鬼劍舞、台南應用科技大學、華岡藝校、日本高知、名古屋、三重、北海道yosakoi代表隊、霹靂布袋戲、十鼓擊樂團、朱宗慶打擊樂團將帶來最震撼的表演。

晚間7點30分將由小英總統、行政院長林全、雲林縣長李進勇等人共同點燈，隨即施放煙火長達500秒，昨晚總彩排煙火看得不過癮的民眾，今晚務必進園觀賞。

台灣燈會主燈秀，讓人目不暇給。（記者廖淑玲攝）

昨晚台灣燈會總彩排，氣勢磅礡，今晚更精彩。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會各燈區都相當有看頭。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會虎尾主燈區迎賓門，一入夜光輝耀眼。（記者廖淑玲攝）

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