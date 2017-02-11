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龍元宮千人擲笅吸引信眾大排長龍 最大獎可得機車

2017-02-11  12:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區龍元宮上午舉辦「千人擲笅比賽」慶元宵，吸引許多信眾前來試手氣，不論是滿頭白髮的長者、由母親陪同的幼兒，都虔誠地跪在武財神前默禱後再擲笅，就盼能贏回機車、電視等獎品。

在龍元宮點燈的信眾們，上午一大早就在廟埕前大排長龍，等著參加「千人擲笅比賽」，信眾們說，不論是否能贏得獎品，只要在元宵節到龍元宮參加活動，就能沾喜氣，讓未來一年都順利。

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  • 大小朋友參加龍元宮「千人擲笅比賽」。（記者周敏鴻攝）

    大小朋友參加龍元宮「千人擲笅比賽」。（記者周敏鴻攝）

  • 小朋友參加龍元宮「千人擲笅比賽」。（記者周敏鴻攝）

    小朋友參加龍元宮「千人擲笅比賽」。（記者周敏鴻攝）

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