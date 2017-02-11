台鐵車班組工時協商會議 達成兩共識
2017-02-11 12:04
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局於2月09日與台鐵企業工會召開車班組工時協商會議，經與會勞資雙方協商後共達成兩點共識，包含車班組乘務工作每日平均工作時間以6小時40分鐘為原則、每週指定一天為休息日，休息日出勤工作依勞基法24條規定，依勞基法規定發給8小時加班費。這項制度預計最快下週能夠送到工會團體協約會議核備，上路實施後以月薪3萬6000元左右的員工來說，一個月加班費可增加超過2800元。
台鐵企業工會指出，車班組民國80年的時候，工作規則就有規定乘務工作以7小時20分鐘為準，是以每週上班5天半共44小時，把44小時分配到6個工作天計算；後來勞基法修改成雙週工作84小時再到單週40小時的時候，不知為何每週工作天改成公務人員週休二日計算，就變成工時只分攤到5個工作天，成為現在實施的每天平均工時以8小時為準。
台鐵局經勞資雙方協商後，每日平均再度改為分攤到6個工作天，以6小時40分鐘為原則。台鐵企業工會說這並不會影響到車班調度，最主要只影響到員工加班費。台鐵局運務處長張錦松表示，初步達成共識還有程序要走，調整後車班不會減少。
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