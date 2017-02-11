合歡山公路面結冰 今限加掛雪鏈通行

2017-02-11 11:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕氣象局發布低溫特報，省道台14甲線合歡山公路武嶺路段今日凌晨降下瑞雪，昆陽至大禹嶺路段則是路面結冰，交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段、花蓮縣新城警分局進行山區道路交通管制，限定加掛雪鏈車輛通行，並視天候及道路狀況後，再決定解除現場管制通行。

洛韶工務段長張宇博呼籲用路人，冬季行駛中高海拔山區道路，務必注意路面積雪或結冰路況及道路管理單位公布的相關管制措施。雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要儘量避免進入，如需進入請注意路況，並多利用公路總局省道即時路況系統事先做好行程規劃與應變措施，並隨時注意收聽警廣訊息。

新城警分局指出，花蓮縣秀林鄉的台8線中橫公路慈恩路段海拔1995公尺，今天清晨也開始下雪，但只有一點點在日出後就停止，目前慈恩段沒有積雪但路面融雪濕滑，而台14甲線37K小風口以上至南投昆陽，這段合歡山公路才有積雪，警方在大禹嶺台14甲省道入口處設置交通管制站，檢查上山車輛是否加掛雪鏈，由於有部份車輛在昨天尚未降雪前就進入山區，將一一檢查勸導加掛。