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客家習俗數位遊戲化 桃市府推「客家補天任務」

2017-02-11  12:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府客家事務局推出「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」遊戲，號召民眾當「補天勇士」，在龍潭區客家文化館周邊景點解開謎團，尋找五色石助女媧補天，成功完成任務，除了可能贏得勇士勳章外，還有機會獲得電玩主機。

桃園市長鄭文燦上午也前往參加任務，短短時間內就通過第一關，他說，客家傳統上，民眾在天穿日前不工作，其實就是展現要讓大地生養的客家智慧。客家基本法通過後，將農曆元月20日的天穿日訂為「全國客家日」，提升為全體國人的客家日，就是期盼不同族群都能體驗並了解客家文化。

為了讓更多人認識天穿日的客家神話，客家事務局推出「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」，即起到3月12日前，只要購買限量1000份的遊戲任務包，就能參與遊戲，前500組完成任務的民眾，可以獲得勇士勳章，第100組完成遊戲的民眾，還能幸運贏得任天堂電玩主機，詳情可洽「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」

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  • 國中生參加桃園市府「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」，專心解謎。（記者周敏鴻攝）

    國中生參加桃園市府「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」，專心解謎。（記者周敏鴻攝）

  • 桃園市長鄭文燦（後排中）宣布「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」開跑。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（後排中）宣布「桃趣尞天穿：實境解謎補天任務」開跑。（記者周敏鴻攝）

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