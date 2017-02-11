35年後再聚首 旗山國中「半百」同學會超溫馨

2017-02-11 11:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕隔了35年再見面，會是怎樣的場景？旗山國中第40屆畢業校友（民國71年畢），今天上午重回校園舉辨同學會，當年約500位畢業生來了1/3，超過150位同學相見歡，甚至當年教導過這群「孩子」的幾位退休老師，也一起重回母校和學生們話當年，場面溫馨感人，校友們直呼「明年再辨一次！」

「哇！你怎麼跟以前長得不一樣了？」、「請問你是那個誰誰誰嗎？」、「聽說某某某去年過世了……」，這群年過半百、畢業35年的旗山國中畢業生，今天上午在首任校友會長林政宏及多名班級幹部的號召下，再度重回校園，有些同學畢業後還保持聯絡，30多年仍是麻吉死黨，但也有些同學畢業後就離開故鄉到外地發展，隔了多年才見到老同學，談到過去校園點滴時，有歡樂也有感傷。

本身也是旗山國中畢業的現任旗山國中校長高宏上說，今天同學會的校友們，是小他5屆的學弟，看到學弟妹重回校園，開心的以校長和學長的身分，替這群「弟妹們」重新介紹校園環境；他還說，年紀過了半百，好像就會開始懷念起過去的美好，他也鼓勵大家，既然人生的道路已走完大半，要開始「看看過去，想想現在，然後規劃未來」。

林政宏則指出，他從旗山國中畢業後一直留在家鄉發展，雖然沒有大成就，但總希望能為家鄉做些什麼，看著畢業校友們有些人發展得很好，有博士、有國小校長，還有台灣500大公司的高階幹部，他希望能串連這些資源，幫家鄉弱勢的孩子做些事，也趁這個機會讓大家聚聚，回首過去的美好時光。