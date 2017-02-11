雙塔燈緣！ 台北101和東京晴空塔相逢台灣燈會
2017-02-11 11:15
〔記者廖淑玲／雲林報導〕來一趟台灣燈會虎尾燈區，能看見台北101和東京晴空塔喔，還能拍到美美的照片！
2015年台北101授權日本東武世界廣場，在園區內打造一座1/25縮小原比例，實際高度21公尺的台北101建築模型，同年10月4日正式落成並盛大舉辦開幕，台日雙方不只透過形象活動交流，同時也開發雙塔聯名商品，讓遊客在同遊兩地後，把美好記憶帶回家。
今天起只要來到台灣雲林燈會，也能看見首次合體的雙塔幸福花燈所綻放璀璨光芒，一次就能欣賞到台北101和東京晴空塔，雲林縣長李進勇歡迎大家到虎尾看花燈、看雙塔，走遊雲林。活動期間凡與台北101花燈合照的人，憑著合照到台北101觀景台購票登頂，還享半價優惠（每人限購4張）。
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