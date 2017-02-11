體感零度跳水！野柳神明淨港盛大登場

勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）

2017-02-11 10:58

〔記者林欣漢／新北報導〕有百年歷史的「野柳神明淨港文化祭」今天盛大登場，剛好遇上今年入冬以來最強寒流，體感溫度僅有零度，250位勇士無懼低溫躍入野柳港祈福，場面相當熱鬧。

新北市長朱立倫表示，野柳神明淨港是新北市重要文化資產，最大的特色就是「水裡來、火裡去」，而主祀開漳聖王的保安宮更是漁民重要精神寄託，護佑著漁船平安進出野柳漁港。

今年原本有高齡71歲的阿嬤以及年僅5歲的小朋友也要跳水求好運，為傳統宗教活動增添熱血氣氛，後來考量低溫及安全因素取消，民政局長江俊霆說，勇士跳水後可以感受到滿滿的神力加持，因應寒流來襲，提供保溫毯、熱薑茶、熱湯給上岸勇士，確保活動安全進行。

今年的神明淨港除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」和「神明過火」傳統宗教儀式外，還在會場設置重達1噸、直徑達3公尺的千人巨無霸開運海鮮飯，一次匯集野柳地方特色海鮮，搭配保安宮平安米，朱立倫也協助攪拌加料，讓參加民眾吃進滿滿福氣，前300位民眾更獲得「開漳好運匙」帶來「時運亨通」。

此外，會場還設置了「萬里鱻市集」，集合北海岸新鮮海產、乾貨與地方農特產品，讓民眾可以用最便宜的價格帶回滿滿海味，更有限量海鮮福袋拍賣活動，來淨港不僅求平安，更可以吃喝玩樂一把抓。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，歡迎民眾將神明淨港文化祭的精彩畫面拍攝下來參加攝影比賽，2月16日前將精選影像寄至指定收件地點，獲獎作品將公布在民政局網站分享，還有機會登上市府宣傳期刊，比賽辦法請上民政局官網查詢。

勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）

勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）

野柳神明淨港文化祭登場，漁船繞港祈福。（記者林欣漢攝）