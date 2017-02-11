體感零度跳水！野柳神明淨港盛大登場
勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕有百年歷史的「野柳神明淨港文化祭」今天盛大登場，剛好遇上今年入冬以來最強寒流，體感溫度僅有零度，250位勇士無懼低溫躍入野柳港祈福，場面相當熱鬧。
新北市長朱立倫表示，野柳神明淨港是新北市重要文化資產，最大的特色就是「水裡來、火裡去」，而主祀開漳聖王的保安宮更是漁民重要精神寄託，護佑著漁船平安進出野柳漁港。
今年原本有高齡71歲的阿嬤以及年僅5歲的小朋友也要跳水求好運，為傳統宗教活動增添熱血氣氛，後來考量低溫及安全因素取消，民政局長江俊霆說，勇士跳水後可以感受到滿滿的神力加持，因應寒流來襲，提供保溫毯、熱薑茶、熱湯給上岸勇士，確保活動安全進行。
今年的神明淨港除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」和「神明過火」傳統宗教儀式外，還在會場設置重達1噸、直徑達3公尺的千人巨無霸開運海鮮飯，一次匯集野柳地方特色海鮮，搭配保安宮平安米，朱立倫也協助攪拌加料，讓參加民眾吃進滿滿福氣，前300位民眾更獲得「開漳好運匙」帶來「時運亨通」。
此外，會場還設置了「萬里鱻市集」，集合北海岸新鮮海產、乾貨與地方農特產品，讓民眾可以用最便宜的價格帶回滿滿海味，更有限量海鮮福袋拍賣活動，來淨港不僅求平安，更可以吃喝玩樂一把抓。
民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，歡迎民眾將神明淨港文化祭的精彩畫面拍攝下來參加攝影比賽，2月16日前將精選影像寄至指定收件地點，獲獎作品將公布在民政局網站分享，還有機會登上市府宣傳期刊，比賽辦法請上民政局官網查詢。
勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）
勇士無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）
野柳神明淨港文化祭登場，漁船繞港祈福。（記者林欣漢攝）
野柳神明淨港文化祭登場，漁船繞港祈福。（記者林欣漢攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 川安會 「釣魚台」將不缺席
- 《觀察筆記》沉默山脈
- 自由廣場》分校本校離多遠？
- 1個月女嬰撞臉沈玉琳 阿姨崩潰惹
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 曾安琪息影養生 高山峰聊爸爸經
- 頭獎1注 獨得1億
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 日職》陽岱鋼傷勢巨人謹慎 預計3月中恢復實戰
- 與停車場共構？ 「守讓堂」重建卡關
- 變性藝人破處大談嘿咻過程 主持人忍不住喊卡
- 隔代教養 她渴愛／飛蛾撲火交友太危險
- 送川普大禮？ 俄國有意將「神鬼駭客」送回美國
- 台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害
- 移民禁令上訴吞敗 川普嗆法院見
- 花車總動員 今晚西城嘉年華大遊行
- 2/11重要財經新聞一覽
- 產銷班研發「蔬菜移植機」 省時省力
- 自由廣場》文化財 一把火
- 日職》軟銀再灑大錢 3年15億日圓網羅古巴巨砲
- 台啤防守失靈 末節才逆轉金酒
- 降低免繳黨費門檻 洪秀柱：胡志強提議
- （雲林）反空污遊行 環團邀李進勇一起走
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 周錫瑋今開畫展 朱立倫：一定去看
- 竹市南寮大道 下月底動工
- 頂寒流捕鰻苗 一夜抓不到百隻
- 北市辦公大樓 驚傳女子墜落大廳
- 像屍速列車... 香港地鐵起火
- 美地質調查所：台南凌晨發生5.6淺層地震
- （雲林）強風揚塵 賞燈最好戴口罩
- 國道一號2車失控碰撞 駕駛受傷送醫
- 南台灣大震！ 消防署統計增至4人傷
- 野生動物救傷 苗縣去年成長破5成
- 大老婆的反擊！小三慘遭扯髮脫光光遊街
- 周湯豪被爆熱戀ing 長髮妹是知名部落客
- NBA》「交易甜瓜與否他自己決定」禪師獲尼克老闆力挺
標題：體感零度跳水！野柳神明淨港盛大登場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email