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高雄民宅驚傳火警 獨居老人受困搶救中
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台南深夜強震 約5萬戶停電已修復

2017-02-11  10:52

〔記者林筑涵／台北報導〕今日凌晨1點12分，台南市近海發生芮氏規模5.6強震，台南最大震度更達到6級，造成台南一次變電所變壓器跳脫，導致部分地區停電，影響用戶達50,925戶。

台電表示，經搶修後，已於凌晨1點43分全面恢復供電。另外，核三廠未受強震影響，目前安全運轉中。

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  • 台南今日凌晨地震，造成台南一次變電所變壓器跳脫，約5萬戶停電，經台電搶修後，已全面供電。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

    台南今日凌晨地震，造成台南一次變電所變壓器跳脫，約5萬戶停電，經台電搶修後，已全面供電。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

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