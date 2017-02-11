台南深夜強震 約5萬戶停電已修復

2017-02-11 10:52

〔記者林筑涵／台北報導〕今日凌晨1點12分，台南市近海發生芮氏規模5.6強震，台南最大震度更達到6級，造成台南一次變電所變壓器跳脫，導致部分地區停電，影響用戶達50,925戶。

台電表示，經搶修後，已於凌晨1點43分全面恢復供電。另外，核三廠未受強震影響，目前安全運轉中。