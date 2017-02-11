別輕忽！氣象局長預估：未來兩週內還有餘震

2017-02-11 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕南部地區在今日凌晨1點12分起發生多起地震，首先在台南市近海，芮氏規模達5.6，台南市最大震度達6級。氣象局長辛在勤預估，未來兩週內可能還會陸續有規模不等的餘震，請民眾多加留意。

綜合媒體報導，這次的群震發生在台南市近海與西部海域，辛在勤對此表示，雖然西部較少發生地震，但凌晨的地震並非此地區的首震，也不代表不會再發生。

辛在勤指出，凌晨的群震屬於常見的地震序列，預估未來兩週還會再發生規模不等的餘震。他強調，雖然台灣東部地震比較頻繁，但西半部也有一些破碎地帶，能量只要累積到一定程度便會釋放，請民眾無論身在何處皆要做好防震措施。