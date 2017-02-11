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高雄民宅驚傳火警 獨居老人受困搶救中
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沒接到地震預警簡訊 管碧玲質疑覆蓋率低

2017-02-11  10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天凌晨南台灣強震，立委管碧玲批說，「地震預警簡訊，我還是沒有收到！」許多網友則回說，「搖完才收到」、「要4G才收的到哦!」

管碧玲透過臉書表示，強烈地震把大家震醒，目前未傳出重大災情，好在大家都平安，天佑台灣！這次震災的防災簡訊，很多人都收到了，反而是一再催生的人—管媽，還是完全沒有收到。

管碧玲說，2016年5月，馬政府終於趕在下台前，啟用「災防告警細胞廣播訊息系統」的地震預報與地震報告簡訊，「我當時就警告這個我追蹤3年，才出生的孩子」，「懷孕3年出生的孩子，希望要夠聰明！」

管碧玲質疑，今天證明，傳遞的面還不夠廣！她用的是「中華電信3G」，是什麼原因還收不到？全國災防告警的簡訊系統，覆蓋率還很低嗎？到底完成多少？

網友則回說，「搖完才收到」、「我也有收到，但是地震已經在搖才響」「看樣子委員還沒轉4G吧？或者手機是老型號的？」、「要4G才收的到哦！」

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  • 有網友表示，收到的地震預警簡訊，但卻是搖完才收到。（記者葛祐豪翻攝）

    有網友表示，收到的地震預警簡訊，但卻是搖完才收到。（記者葛祐豪翻攝）

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