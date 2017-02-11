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幫華僑阿嬤找到小學同窗 她獲飯店界服務奧斯卡獎

2017-02-11  10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄漢來飯店客務部經理黃敏慧服務超熱心，曾幫一位70歲阿嬤房客找到小學同學，榮獲有「觀光飯店界服務奧斯卡獎」美譽的2017年服務金鑰匙榮譽。

台灣的國際觀光飯店數量逐年增加，各業者不斷提升服務品質，2017年服務金鑰匙共發出8把，總計目前台灣觀光飯店業界得到金鑰匙的人數已達25人，其中只有2名女性，黃敏慧是其中一人。

黃敏慧在漢來資歷20年，曾任職櫃枱接待、禮賓接待、訂房中心等，經歷完整，給人的印象是服務親切熱誠，多次獲得客人讚揚。

黃敏慧說，她印象最深刻的是，曾幫一位70歲華僑阿嬤房客，找到小學同學。當時這位離開台灣30年的房客回到高雄家鄉，很想念一位小學同學，但人事已非，記憶中的道路也已陌生。

黃敏慧看阿嬤思友心切，主動展開尋人任務，她憑著阿嬤給的空號電話，及不完整的地址訊息，不斷詢問戶政事務所、電信局，打電話加上親自跑了好幾趟，最後終於找到對方，一圓阿嬤多年夢想。

事後，阿嬤請家人代筆來函感謝，因為黃敏慧的鍥而不捨，讓阿嬤能和小學摯友重溫美好回憶。

國際旅館金鑰匙協會（Les Clefs dOrU.I.C.H.）成立於1929年，總會會址位於法國巴黎，能獲得金鑰匙級的服務人員，是國際飯店服務的水準指標。

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  • 在飯店擔任客務部經理的黃敏慧（如圖），幫70歲阿嬤房客找到小學同學，榮獲2017年服務金鑰匙。（記者葛祐豪攝）

    在飯店擔任客務部經理的黃敏慧（如圖），幫70歲阿嬤房客找到小學同學，榮獲2017年服務金鑰匙。（記者葛祐豪攝）

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