好美！玉山群峰 化身白雪世界

寒流來襲，玉山飄降瑞雪，群峰變成一片雪白世界。（記者謝介裕翻攝）

2017-02-11 09:59

〔記者謝介裕／南投報導〕強烈寒流來襲，玉山從今清晨4點5分開始降雪，迄上午9時許，仍未停歇，積雪厚度已接近2公分，使得玉山呈現出一片銀白世界的北國風情。

玉山國家公園管理處表示，從昨日深夜起，玉山便下起綿綿細雨，緊接著，排雲山莊在今日零時許，便出現細雨夾冰霰情形，之後，玉山群峰即籠罩在一片白雪之中，也為山上氣候急遽變化作了最好寫照。

氣象局玉山北峰氣象站指出，這波寒流威力強大，今日戶外最低溫度曾來到零下2.5度，呼籲上山遊玩的民眾要做好保暖，避免意外發生。

相關影音（玉管處提供）