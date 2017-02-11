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天氣好冷 這個地方海拔不到2000也下雪了！

花蓮縣秀林鄉的中橫慈恩路段海拔1995公尺，今天清晨開始下雪。照片與新聞無關。（資料照，太平山莊提供）

2017-02-11  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局持續在各地發布低溫特報，玉山在清晨4點5分開始降雪，目前仍在降雪中，位於花蓮縣秀林鄉的中橫慈恩路段，海拔不到2000公尺，清晨也開始飄雪，到現在都還沒有停。

花蓮縣秀林鄉的中橫慈恩路段海拔1995公尺，今天清晨也開始下雪，目前仍在降雪中。

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