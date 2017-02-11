凌晨強震過後 台南市區出現入冬最低溫9.7度

2017-02-11 09:15

〔記者王俊忠／台南報導〕受到這波強大寒流影響，南區氣象中心在今天凌晨地震過後的4點02分測到攝氏9.7度的低溫，是台南入冬後的最低溫。氣象中心天氣預報課長黃文亭說，這波寒流為台南帶來的最低溫，應約在9度左右，受影響的這幾天溫度不至於再下探。

南區氣象中心指出，清晨輻射冷卻效應強，白天陽光加熱快，日夜溫差變大，提醒大家使用瓦斯熱水器要注意通風、長輩或心血管疾病患者請注意保暖、農漁養殖業要預先做好防寒措施。