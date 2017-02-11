冷氣團影響空品不佳 高市11測站達「紅害」

高屏地區受冷氣團影響，造成空品不佳。 （記者陳文嬋攝）

2017-02-11 09:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕受冷氣團南下影響，高雄市大氣擴散不佳，今早空氣品質不佳，前鎮等11個測站達「紅害」，尤以仁武站AQI達168最高，僅林園站空品普通，市府環保局提醒民眾留意。

環保署今對馬祖、金門、大園、埔里及南投地區以橘色提醒，代表對敏感族群不健康；另竹山、雲嘉南及高屏地區則是紅色警示，強調對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

尤以高市空氣品質最差，有11測站達「紅害」，AQI空氣品質指標超過150，其中仁武站空氣品質指標AQI達168為最高，空氣品質最差。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。