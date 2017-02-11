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他曾預測8日至15日為地震高峰期 網友大讚神準

2017-02-11  09:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕以預測地震聞名的資訊工程師王明仁，1月底就在臉書預告，2月8日至15日將有一波全球地震高峰期，今天凌晨南台灣發生強震後，許多網友直呼神準。

這位民間的地震預言家，過去曾準確預測地震發生時間，去年台南的0206大地震，他也曾在1月29日臉書發佈預警，指「嘉南地區能量快速累績，這不是小牛，一旦出現恐造成嚴重影響」。但當時並未受到重視。

王明仁於今年1月29日就在臉書預言，2月8日至15日預期全球將有一波地震高峰期，屆時規模6以上的地震機明顯增加。

王明仁於2月7日也在臉書提醒，「南部網友吃完晚飯早點先睡，02/08凌晨請小心～地板搖！」

今天（11日）凌晨，台南發生6級強震，雖然與他預測的8日有落差，但與2月8日至15日的時間範圍相吻合，有網友紛紛到他的臉書留言說，「這個真的也超準...我下巴都掉了」、「請受小弟一拜」。

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  • 王明仁1月29日在臉書預告，2月8日至15日將有一波全球地震高峰期。（取自王明仁臉書）

    王明仁1月29日在臉書預告，2月8日至15日將有一波全球地震高峰期。（取自王明仁臉書）

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