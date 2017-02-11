合歡山、玉山下雪了！ 遊客興奮直播

2017-02-11 08:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕寒流來勢洶洶，合歡山今天清晨再度飄雪，武嶺以上地面已有薄薄積雪，讓昨晚就上山碰運氣的民眾非常興奮，有人已在臉書社團直播影片，或是拍照PO上臉書。因為積雪加上路面結冰，仁愛警方呼籲，上山車輛從昆陽段開始到大禹嶺須加掛雪鍊，以策安全。另外，玉山也在凌晨4點5分開始飄雪，到上午8點積雪已達1.9公分。

從昨夜開始就有民眾上合歡山等雪，凌晨也有網友在「合歡山賞雪團」直播影片，稱已經下雪，但是當時感覺比較像下冰霰，清晨6時多則陸續有人PO出下雪直播影片，可清晰看見地面有薄薄積雪，也有人貼出照片，難掩等到雪的興奮。

玉山比合歡山氣溫更低，今晨最低溫在-5.4度，清晨4點5分開始飄雪，雪勢不大，但斷斷續續，到上午8點積雪已達1.9公分。