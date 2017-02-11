玉山下雪了！積雪逾1公分

玉山今清晨下雪。圖為玉山。（資料照，玉管處提供）

2017-02-11 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕這波寒流威力強大，氣象局今晨測得台南市永康低溫僅9.4度、新北市淡水9.6度，玉山清晨更是降到零下5.4度，並且降雪，積雪厚度逾1公分。

氣象局持續於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。氣象局表示，受寒流影響，昨晚到今晨依然相當寒冷，預計從下週一之後，各地高低溫將逐日回升。

氣預報中心主任鄭明典上午也在臉書PO文表示，「冷在嘉義、台南」。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今天清晨氣溫降到攝氏零下3度，樹枝結滿霧淞，下了2小時的冰霰，成了銀白世界。《蘋果日報》則報導，氣象局預報員李孟軒表示，玉山在今天清晨4點05分降雪，積雪厚度超過1公分。