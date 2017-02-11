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太平山再探零下3度 降冰霰宛如北國風情！

太平山今天清晨降到零下3度，降下冰霰，成了銀白世界。（記者江志雄翻攝）

2017-02-11  08:12

［記者江志雄／宜蘭報導］冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今天清晨氣溫降到攝氏零下3度，樹枝結滿霧淞，下了2小時的冰霰，成了銀白世界，遊客直呼「很美」、「超級冷」。

這波冷氣團襲台，太平山氣溫兩度降到零下3度，但因水氣不足，沒有下雪，清晨降下冰霰，園區起霧，一片白茫茫，夜宿太平山莊的遊客起個大早，欣賞雪白美景。

遊客說，春節前就預訂太平山莊住宿，恰巧碰到低溫，幸運目睹霧淞、冰霰景致，彷彿置身北方國度；太平山莊經理黃信偉提醒大家，若要上山，請注意行車安全，並做好禦寒。

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太平山區樹枝結滿霧淞。（記者江志雄翻攝）

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